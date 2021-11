Espanya registra 6.461 nous contagis per covid els dos últims dies, amb un augment en la incidència fins als 62,6 casos, 11 en l’última setmana, amb una pressió a les unitats de vigilància intensiva que segueix per sota del llindar de risc.

L’informe del Ministeri de Sanitat apunta a una setmana consecutiva d’augment de la incidència des del dimecres de la setmana passada, quan es va situar en els 51,6 casos i va provocar que Espanya passés de l’indicador de risc baix a mitjà. Les dades divulgades ahir per Sanitat corresponen a les notificades per les comunitats entre dilluns i dimarts, dia que no van ser publicats per la festivitat de l’Almudena a Madrid. L’incrementi s’ha reflectit en 4,1 punts. S’han notificat 59 decessos -gairebé 30 per dia- des de llavors, i pugen a 87.617 els morts des de l’inici de la pandèmia. Ja hi ha onze comunitats en risc mitjà (de 50 a 150 casos) amb Navarra (134 casos, 22 punts més), País Basc (121,2, 16 punts més), Aragó (104) i Balears (93); sis en l’indicador baix (per sota dels 50 punts), i Ceuta és l’únic territori en nova normalitat i a Melilla la incidència és de 29 casos. La mitjana estatal de la pressió hospitalària a les UCI és estable (4,4%), però nou comunitats sobrepassen el llindar del 5% considerat de risc.

A Espanya hi havia ahir 1.903 pacients per covid als hospitals (la pressió a planta és de l’1,5%, també per sota del llindar de risc), 403 de greus a UCI. La Rioja, amb una incidència menor a la d’altres territoris (73,4), és la que més pressió té a les UCI i s’acosta al 17% amb pacients per covid. Aragó (7,2%), Catalunya (7%), la Comunitat de Madrid (6,2%) i País Basc (6,2%) són les següents a la llista amb més percentatge d’ocupació a les UCI, i superen lleument el llindar de risc del 5% Navarra, Balears, Canàries i la Comunitat Valenciana.