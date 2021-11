Els quatre candidats a magistrats del Tribunal Constitucional pactats pel PSOE i el PP van aconseguir ahir, després d’un llarg debat, el suport dels tres cinquens del Congrés que exigeix la Constitució, amb diversos diputats díscols a l’esquerra pel seu rebuig a Enrique Arnaldo. Els quatre candidats van ser ratificats ahir pel TC. Va ser Arnaldo, proposat pel PP, qui menys vots va reunir -232-, seguit de l’altra candidata dels populars, la magistrada Concepción Espejel (237), i dels dos noms plantejats pels socialistes, els magistrats Inmaculada Montalbán i Ramón Sáez, que van aconseguir 240 vots. Hi va haver 8 vots en blanc i un nul.

Tenint en compte que el PP, el PSOE i Unides Podem sumen 242 escons, una desena de diputats no van seguir la disciplina marcada per les respectives direccions en una votació telemàtica i secreta que, no obstant això, el PSOE va monitorar.