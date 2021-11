Les negociacions de la cimera del clima de l’ONU per frenar l’escalfament global, que oficialment s’havien d’acabar ahir a les 18.00 GMT, continuaran avui i la presidència de la COP26 publicarà un nou esborrany a les 08.00 GMT, segons fonts de la negociació.

La presidència britànica de la trobada intentarà que aprovin el text els 197 països de les negociacions i que serveixi per accelerar la descarbonització de l’economia global. El principal escull es refereix a les concessions que els principals emissors i els països rics estiguin disposats a fer en matèria de finançament a les nacions en desenvolupament per afrontar la lluita contra el canvi climàtic. També generen problemes les referències a l’abandó progressiu del carbó com a font de generació d’energia i els subsidis als combustibles fòssils.

Com s’augurava, els delegats han estat incapaços d’arribar a un consens en el termini previst i ara continuen negociant. Un nou esborrany més «suavitzat» presentat ahir al matí va aconseguir acostar posicions entre les 197 delegacions, però deixava massa serrells pendents i no satisfeia ningú, com resumia la vicepresidenta tercera del Govern d’Espanya, Teresa Ribera, en lloar «els avanços en finançament» i la «rebaixa d’ambició» respecte als combustibles fòssils. El president de la COP26, l’exministre britànic Alok Sharma, es va limitar a reconèixer «qüestions pendents» i assegurava que intentaria presentar un altre document revisat per aconseguir el vistiplau.

Mentrestant, a l’exterior de les instal·lacions a la ciutat escocesa de Glasgow, es vivia un altre divendres de manifestacions, amb persones de diversos països reunides per protestar pel que qualificaven de «feble resposta» i «inoperància» dels líders mundials davant la crisi climàtica.