La Generalitat s’ha sotmès per primera vegada a una auditoria independent mediambiental, social i de governança i ha obtingut una qualificació d’A2 en el ‘rating’ de sostenibilitat que atorga l’agència Vigeo-Eiris, que valora la seva situació com a «robusta». Catalunya és la primera comunitat de l’Estat que obté el certificat d’aquest ‘rating’, diferent del de crèdit, que avalua la capacitat econòmica i la solvència financera. El departament d’Economia i Hisenda va explicar ahir que l’A2 és la segona millor qualificació que atorga l’agència en una escala de dotze nivells, i s’ha aconseguit a partir de la valoració d’uns criteris en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible consensuats per l’ONU.