El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, va presentar ahir l’acord que recupera la condició de capital cultural i científica per a Barcelona com «un acte de justícia i intel·ligència» amb la ciutat. Ho va expressar així en l’acte de signatura de la col·laboració que oficialitza l’arribada de 20 milions d’euros dedicats a cultura i ciència de la ciutat per a aquest 2021 i que ja compta amb una partida idèntica reservada als pressupostos estatals del 2022, va dir el ministre. L’alcaldessa Ada Colau va desitjar que sigui «un punt d’inflexió» de cara al futur però va apuntar que, de moment, el conveni «és de transició» per compensar l’efecte de la pandèmia i no contempla l’impuls de nous projectes. Colau va dir que la partida del 2021 es destinarà principalment a pal·liar els efectes de la crisi de la covid-19, perquè «les paraules són molt importants, però encara ho són més les polítiques acompanyades de pressupostos».