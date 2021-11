El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat investigar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Laura Vilagrà i Jaume Giró pels avals de l’Institut Català de Finances (ICF) i els ex alts càrrecs de Govern encausats pel Tribunal de Comptes.

En una resolució, la sala civil i penal del TSJC, d’acord amb el criteri de la Fiscalia, acorda inadmetre a tràmit les denúncies que van presentar Vox, Convivència Cívica Catalana i Cs contra Aragonès i els seus consellers pels delictes de prevaricació i malversació de cabals públics.

La sala raona en la seva interlocutòria que «res permet afirmar que el marc legal aprovat pel Govern de la Generalitat sigui arbitrari per si mateix i que possibiliti sense més ni més una administració deslleial de fons públics». Segons el TSJC, l’objecte dels avals aprovats pel Govern és «estrictament cautelar» -perquè preveu fer front al patrimoni de càrrecs públics davant decisions no fermes-, estableix una sèrie de condicions per a la seva prestació i dona potestat a la Generalitat per denegar-ho en aquells casos en què la conducta del funcionari hagi donat motiu a un procediment sancionador per la mateixa administració. A més, afegeix, la normativa preveu que les quantitats garantides a través de l’ICF siguin retornades, en el cas que la resolució judicial ferma que recaigui sobre els beneficiaris «estableixi finalment l’existència de responsabilitat comptable o civil derivada de falta o delicte».

El tribunal retreu als denunciants que al·ludeixin en les seves denúncies a la «il·legalitat» de les actuacions dels alts càrrecs avalats, tenint en compte que el Tribunal de Comptes encara no ha adoptat una decisió definitiva sobre l’assumpte.