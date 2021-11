El Tribunal Suprem (TS) ha rebutjat el recurs que va presentar el Departament d’Educació i ha confirmat la sentència que estableix una quota del 25% de castellà als centres educatius, segons va explicar el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez Cambray. «Això és un atac als fonaments de l’escola catalana perpetrat per un tribunal allunyat de la realitat sociolingüística dels centres», va denunciat el conseller, que va indicar que «els centres han de seguir treballant com fins ara i no han de fer cap canvi en els seus projectes lingüístics». Cambray va explicar que ha parlat amb la ministra d’Educació, que li ha transmès que el que cal és complir la Llei Celaá i garantir l’aprenentatge dels dos idiomes, però sense entrar en percentatges.

Per la seva banda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va denunciar la «ingerència dels tribunals» en la sentència del TS contra la immersió lingüística i ho va qualificar «d’atac molt greu» i de «manca de respecte» als docents. «El català a l’escola no es toca. El model d’immersió que tenim és una garantia de cohesió social i igualtat oportunitats al país», va assegurar en l’acte de lliurament dels Premis Nacionals de Comunicació. En aquest sentit, Aragonès va garantir que el Govern no delegarà les responsabilitats en els mestres i docents sinó que les assumirà. El president va assegurar que treballaran «totes les vies possibles» per superar la situació i veu «fonamental» incrementar l’ús del català a les escoles.

Aragonès es va reunir ahir al vespre amb entitats civils de defensa del català i de l’escola, una reunió a la qual també van assistir el vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, i la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis.

També la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va qualificar d’«atac a la llengua catalana» la sentència del TS. «L’Estat espanyol no vol la immersió, sinó la submissió lingüística», va dir Borràs, qui va considerar que la sentència «vulnera un consens de país». Coincidint amb l’acord entre ERC i el Govern espanyol per votar «sí» als PGE a canvi d’una quota de català a la llei de l’audiovisual, la presidenta del Parlament va avisar els republicans: «Al mateix temps que arriba la sentència del 25% classes en castellà, arriba també aquest suposat 6%. La llengua pateix una discriminació negativa de l’Estat».