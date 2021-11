La defensa de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i dels exconsellers Comín i Ponsatí ha enviat un escrit al magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena on li reclama informació sobre si ha emès instruccions per fer efectiva la suspensió de les ordres de detenció emeses contra ells, i també si ha informat les forces de seguretat, el sistema Schengen i la Interpol de la suspensió de les euroordres. La defensa actua després de la resolució del TGUE de divendres passat, que estableix que els tres eurodiputats no gaudeixen d’immunitat parlamentària perquè les euroordres emeses per Llarena contra ells estan suspeses.

A l’escrit, avançat per El Periódico,diari del mateix grup que Regió7, la defensa demana a Llarena que «informi sobre l’Estat del procediment penal que el vicepresident del Tribunal General ha considerat suspès de conformitat amb el que preveu l’article 23 del Protocol número 3 sobre l’Estatut del Tribunal de Justícia de la Unió Europea».

Per aquest motiu «sol·licita informació sobre si en virtut de les conseqüències legals a què es refereix el vicepresident del Tribunal General ha procedit al dictat de les oportunes instruccio ns per fer efectiva la suspensió del present procediment penal a tots els efectes, especialment en el que fa referència a les diverses ordres de detenció emeses en aquesta causa penal, i comunicar aquesta suspensió a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, així com al Sistema d’Informació de Schengen i a la Interpol».

La defensa també demana a Llarena que li lliuri una còpia de les notificacions que ha dictat d’acord amb aquesta suspensió i que hagi enviat a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Schengen i la Interpol.