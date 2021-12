El Govern espanyol va aprovar ahir mesures excepcionals per frenar la propagació de la nova variant òmicron de la covid-19, amb la limitació de vols entre Sud-àfrica, Botswana, Swazilàndia/Eswatini, Lesotho, Moçambic, Namíbia i Zimbàbue, i els aeroports espanyols.

La mesura entrarà en vigor demà a la mitjanit fins al 15 de desembre, encara que es podrà prolongar si cal en funció de l’evolució de la pandèmia i de les decisions que puguin adoptar-se de manera coordinada a la Unió Europea.

Amb aquestes limitacions, des d’aquests set països només podran fer-se vols a Espanya que estiguin ocupats per ciutadans espanyols o andorrans, així com residents en tots dos països.

També podran viatjar passatgers en trànsit internacional a un país de fora de l’espai Schengen quan efectuïn una escala inferior a 24 hores, en la qual no podran abandonar la zona de trànsit de l’aeroport espanyol. Espanya té confirmat un cas de òmicron, en un viatger procedent de Sud-àfrica, on es va detectar aquesta variant per primera vegada, i diversos més estan en estudi.

Des del cap de setmana passat el Govern espanyol ha anat establint restriccions per a viatgers procedents de països del sud d’Àfrica, a les quals se suma ara la limitació de vols, per frenar l’avanç d’aquesta variant.