En tres dies el Palau Firal de Manresa ha administrat 1.842 vacunes contra la covid. El recinte va reobrir com a centre de vacunació dimecres passat. En els mateixos tres dies, a Igualada s’han punxat 1.740 persones, i a l’Hotel d’Entitats de Berga, 620.

Al conjunt de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, amb Vic inclòs, s’hauran administrat en aquests mateixos tres dies prop de 6.000 dosis. L’entrada en vigor del passaport covid per accedir a bars, restaurants, gimnasos i residències de gent gran ha fet que hagin augmentat les peticions per vacunar-se.

A Manresa i a Vic, els espais de vacunació es van reobrir dimecres per atendre persones amb cita prèvia programada amb les dosis de reforç per a més grans de 60 anys i la del vaccí de Janssen. També per dispensar el fàrmac a totes aquelles persones que no s’havien vacunat o les que no havien completat la pauta. A Vic, el punt de vacunació és en una sala de l’edifici A de la Universitat de Vic. Anteriorment era a l’edifici del Sucre. En els casos de Berga i Igualada, en aquest cas a l’Escorxador, els espais de vacunació no s’havien arribat a tancar mai perquè es van usar per a la campanya de la grip.

En els primers dies de funcionament hi ha hagut cues als punts de vacunació de la regió central, igual que a tot Catalunya. En molts casos a causa de persones que no tenien cita prèvia.

Segons la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, l’objectiu d’aquests punts és que «sigui fàcil vacunar-se però intentant treure pressió de la feina assistencial que han de fer a l’atenció primària. Per això se centralitza en quatre punts on la gent ha de demanar cita prèvia. De fet, demanar cita afavoreix que es pugui vacunar molta gent de manera ràpida, ordenada i esglaonada i permet als equips treballar millor i preveure les dosis que els faran falta».

La setmana vinent es vacunarà dimarts tot i ser pont. Les cites ja estan donades i es preveu administrar prop de 2.000 vacunes. Encara hi ha espais lliures per al dijous 9 de desembre i el divendres dia 10. Igualment ja es pot demanar cita per a la setmana del 13 de desembre. Per a aquesta hi ha disponibles més de 10.000 dosis.

Els CAP també administren la vacuna amb cita pautada o a persones amb dificultats per desplaçar-se. Fins aquest dissabte a la Regió Sanitària s’han administrat 712.839 dosis de la vacuna contra la covid, entre primeres, segones i dosis de reforç.