El temporal al nord d’Espanya ha deixat un panorama trist a Navarra i Aragó. Ahir es va rescatar de les aigües el cos sense vida d’un home de 61 anys a Elizondo, de manera que el balanç de víctimes mortals per les fortes pluges i les inundacions va pujar a dues. Els rescatistes van localitzar la furgoneta al riu Bidasoa, a Navarra. Divendres una dona de 49 anys va morir al seu cotxe a la localitat de Sunbilla, situada també a Navarra, a causa de la crescuda de l’Ebre com a conseqüència de les fortes pluges. Per tant, la crescuda del riu continua preocupant.