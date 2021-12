La jutge de Vic que investiga a directius d’Endesa per l’electrocució d’ocells en les seves esteses elèctriques ha ordenat a la companyia que adopti les mesures necessàries per evitar que segueixin morint aus, tot i que únicament a la comarca d’Osona, que és el seu partit judicial. Segons fonts jurídiques, la jutge ha estimat només parcialment la petició de la Fiscalia de Medi Ambient, que pretenia que, com a instructora de la querella, obligués Endesa a reparar les seves esteses elèctriques de forma cautelar en tota la província. Les electrocucions, afegeixen les fonts, podrien evitar-se recobrint amb material aïllant els cables d’alta tensió, especialment els que sobresurten dels pals. En la seva resolució, la jutge instructora ha demanat al fiscal que es pronunciï sobre si la recerca sobre Endesa ha de repartir-se pels partits judicials on segons la querella s’han constatat morts d’aus electrocutades en les esteses elèctriques.