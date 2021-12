La família de Vanessa Miralles no percebrà els 650.000 euros que reclamava a CatalunyaCaixa (abans Caixa Catalunya i ara BBVA) pel seu assassinat el 5 de juliol del 2016 a la sucursal del carrer de Ganduxer de Barcelona, on era subdirectora. El jutge ha desestimat la seva demanda perquè, segons el seu parer, el crim «no es va produir per la falta de mesures de seguretat» i, per tant, no se’n pot responsabilitzar l’entitat bancària.