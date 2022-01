El Govern espanyol va mostrar el seu rebuig a incloure l’energia nuclear i la generació per gas natural en la taula de classificació d’opcions verdes en el marc comunitari, com proposa la Comissió Europea (CE).

«Independentment que puguin continuar escometent-se inversions en l’una o l’altra, considerem que no són energies verdes ni sostenibles», recalcava la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera.

Segons va destacar el departament que dirigeix Ribera, Espanya és «ferma defensora» de la taxonomia verda com a instrument clau per comptar amb referències comunes que puguin ser usades per inversors per aconseguir la descarbonització de l’economia i aconseguir la neutralitat climàtica el 2050, però va considerar que, dins d’aquest objectiu, «admetre la nuclear i el gas natural com a part de la taxonomia verda europea suposaria un pas enrere».