Entre 900 i 1.000 persones podran tornar avui dilluns als seus habitatges a La Palma. El Pla d’Emergències Volcàniques de Canàries (Pevolca) va acordar ahir aixecar les evacuacions en diverses zones afectades per l’erupció que va acabar el 25 de desembre passat. Els punts als quals es podrà accedir avui a partir de les 9.00 hores «reuneixen condicions segures per a la tornada dels seus habitants», va assegurar el director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

Morcuende va assenyalar que no s’ha d’accedir a espais com garatges, trasters o soterranis sense un mesurament de gasos previ i va precisar que si necessita accedir a aquests espais s’haurà de demanar al Cecopin que hi faci el mesurament.

Així mateix, és aconsellable accedir a les edificacions acompanyats i ventilar la casa almenys 15 minuts abans d’encendre l’electricitat. En cas de mareig, falta d’aire o de forces o nàusees, cal abandonar la casa i avisar a emergències, va advertir el director tècnic del Pevolca.

Morcuende també va recomanar que es tingui un telèfon operatiu, que no se superin els límits establerts i, respecte a la neteja de la cendra, va aconsellar que les persones es protegeixin la pell, les vies respiratòries i els ulls.

La resta de zones evacuades no podran ser obertes fins que no reuneixin les condicions de seguretat. Fins ara hi ha 564 persones allotjades en hotels i 40 en centres sociosanitaris de l’illa.