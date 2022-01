El rei Felip VI ha reconegut el paper de l'exèrcit i les forces de l'Estat per la seva actuació en crisis com la de la covid-19, així com en desastres naturals com l'erupció del volcà de la Palma o el temporal hivernal Filomena. El monarca ho ha dit en la tradicional celebració de la Pasqua Militar al Palau Reial de Madrid, on també ha tingut unes paraules de record per a les víctimes de la banda terrorista ETA, quan es commemora el desè aniversari de l'aturada de la seva activitat. En l'acte també hi ha participat la ministra de Defensa, Margarita Robles, amb qui ha coincidit en destacar com una fita estratègica de 2022 la celebració de la cimera de l'OTAN el proper mes de juny a Madrid.

Felip VI ha volgut destacar el paper que l'exèrcit està desenvolupant especialment des de l'inici de la pandèmia de la covid-19, actuant "de manera coordinada amb totes les administracions" a l'hora d'actuar de manera conjunta, però també d'altres esdeveniments vinculats a desastres naturals. "Han ajudat a preservar la seguretat dels ciutadans en situacions com la de la tempesta hivernal Filomena, els incendis, les inundacions vinculades a la Dana, la crescuda del riu Ebre o l'erupció del volcà de la Palma", ha destacat en el seu parlament. El monarca també ha volgut tenir un record per les víctimes del terrorisme d'ETA, ara que es compleixen deu any de l'aturada de la seva activitat. "Vull honorar la memòria i la dignitat de les víctimes del terrorisme, moltes d'elles pertanyents a les forces armades i a cossos de seguretat, amb un missatge d'ànims i admiració a la fortalesa i la seva altura moral", ha apuntat. D'altra banda, Felip VI ha assenyalat que una de les principals fites de 2022 és la celebració de la cimera de l'OTAN el proper mes de juny a Madrid, 25 anys després de la darrera que s'hi va dur a terme, l'any 1997. "La cimera arriba en un moment cabdal pels plans i l'orientació estratègica dels propers anys, i representa un important reconeixement al compromís d'Espanya amb l'OTAN", ha apuntat, unes paraules compartides per la ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha considerat que s'hi prendran "enormes i transcendentals decisions" per als propers anys. L'acte, en què hi ha estat presents el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el ministre de Justícia, Fernando Grande Marlaska, entre d'altres, també ha servit per condecorar un total de 16 agents de la Guàrdia Civil i de l'exèrcit.