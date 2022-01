Els testos d’antígens s’han convertit en uns dels productes més buscats en les darreres setmanes. Tot i això, si bé durant els dies previs a Nadal era difícil poder-ne aconseguir ja que els testos arribaven amb comptagotes a les farmàcies, algunes de les quals fins i tot tenien llistes d’espera entre els seus clients.

Aquesta alta demanda encara continua, però, segons explica Estrella Fíguls, coordinadora del Col·legi de Farmacèutics al Bages, Berguedà i Solsonès, «ara n’hi va havent» perquè els majoristes en tornen a subministrar a les farmàcies. A més, detalla que ara els proveïdors de les farmàcies ja tornen a disposar de més testos per poder abastar el mercat i que per part del Ministeri de Sanitat s’ha autoritzat els aparells per fer aquest tipus de proves a casa de més laboratoris dels que hi havia fins als dies de Nadal.

Fíguls també atribueix la situació que es va viure durant els dies previs a Nadal al fet que, de cop, la demanda es va disparar, i que les farmàcies havien fet les seves comandes per a aquells dies tenint en compte les vendes de testos de les setmanes anteriors.

La coordinadora del col·legi compara aquest increment sobtat de la demanda de fa un parell de setmanes amb el que hi va haver en l’inici de la pandèmia amb les mascaretes i el gel hidroalcohòlic. Eren uns productes que fins aleshores tenien una demanda relativament baixa i amb l’esclat de la pandèmia la seva demanda es va disparar, de manera que fins que l’oferta no es va poder adequar a les necessitats del mercat van escassejar.