Un home marroquí ha assassinat amb una arma blanca una ciutadana francesa i ferit una belga en un doble atac a dues localitats al sud del Marroc. El responsable ha sigut detingut i la policia ha obert una investigació. Segons les autoritats del país, l’atac mortal s’ha produït a la ciutat de Tiznit aquest dissabte.

En la seva fugida, s’ha desplaçat fins a la turística ciutat d’Agadir, a uns cent quilòmetres, i ha agredit un grup de persones que eren a la terrassa d’un establiment en primera línia de mar. Una ciutadana belga ha resultat ferida i ha sigut traslladada a l’hospital.

Segons el comunicat de la Direcció General de Seguretat Nacional (DGSN) l’autor de l’atac, de 31 anys, no té antecedents penals tot i que sí que havia ingressat en un centre psiquiàtric de la ciutat durant un mes. A l’espera de conèixer més detalls de la investigació ordenada per la Fiscalia General, es desconeixen els motius que l’han empès a actuar.

Segons explica el mitjà local Yabilabi, la víctima francesa tenia 79 anys i vivia en un càmping pròxim a la ciutat de Tiznit. Una petita localitat, de menys de 100.000 habitants, situada a vint minuts amb cotxe de l’oceà Atlàntic i a més de 300 quilòmetres de Marràqueix. Agadir, la segona ciutat on l’home ha ferit la ciutadana belga, és un dels focus turístics del país, conegut per les seves platges i molt freqüentat per estrangers.