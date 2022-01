El Tribunal d’Apel·lació de Gant haurà de tornar a analitzar el seu dictamen en virtut del qual va rebutjar el lliurament a Espanya del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, segons la decisió emesa ahir pel Tribunal de Cassació de Bèlgica.

El Tribunal de Cassació, ha acceptat, per tant, parcialment el recurs que va interposar la Fiscalia de Gant contra el rebuig a lliurar el cantant a Espanya quant al delicte d’injúries a la Corona, van dir fonts jurídiques.

La defensa del mallorquí explica que en la vista celebrada l’11 de gener la Fiscalia sol·licitava, entre d’altres punts, canviar el delicte d’injúries a la Corona per «insults comuns». Un dels advocats de Valtònyc, Gonzalo Boye, va dir a Twitter que «la Cort de Cassació desestima el recurs de la Fiscalia de Gant pels delictes d’enaltiment del terrorisme i amenaces». «Ordena retornar la causa al Tribunal d’Apel·lació de Gant perquè reformuli la seva decisió només pel delicte d’injúries a la Corona», va afegir.

Les fonts jurídiques van explicar que encara que el cas torni de nou davant el Tribunal d’Apel·lació de la ciutat flamenca, hauran de ser altres jutges diferents els qui ara prenguin la decisió. «Sempre al teu costat», va dir a Twitter l’expresident Carles Puigdemont, amb qui Valtònyc comparteix advocats.

El Tribunal d’Apel·lació va rebutjar a finals de desembre el lliurament de Valtònyc en considerar que les lletres de les cançons que va escriure el 2012 i per les quals el reclamava Espanya s’emmarquen dins de la llibertat d’expressió, confirmant la decisió que el jutge de primera instància de Gant va adoptar el 2018.

Davant d’aquest dictamen, la Fiscalia va demanar canviar el delicte d’enaltiment del terrorisme, que no contempla la legislació belga, pel d’incitació al terrorisme, i el d’injúries a la Corona per insults comuns, i ahir el Tribunal de Cassació va acceptar parcialment el recurs.

Continua, per tant, un cas que la justícia belga porta analitzant ja fa gairebé quatre anys, des que Valtònyc va fugir a Bèlgica el 2018 quan l’Audiència Nacional va confirmar la condemna a tres anys i mig de presó pels delictes d’injúries a la Corona, enaltiment del terrorisme i amenaces. El procés s’ha allargat durant aquest temps per les interrupcions a les que ha obligat la pandèmia i pels dubtes que el Tribunal d’Apel·lació va plantejar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i al Tribunal Constitucional belga abans d’adoptar la seva decisió.

En concret, els jutges van preguntar al Constitucional belga si la llei d’injúries a la Corona que Bèlgica va aprovar al segle XIX seguia sent vàlida i havia d’utilitzar-se, per tant, per lliurar al raper. En la seva resposta, el Tribunal va assenyalar que la norma és inconstitucional i va obligar a Bèlgica a modificar-la i ara, el Tribunal d’Apel·lació haurà de tornar a analitzar aquest delicte sobre la base de les demandes de la Fiscalia.