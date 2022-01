ERC insta el Govern espanyol a no participar de l’escalada bèl·lica a Ucraïna i fa una crida a la desmilitarització de la frontera amb Rússia. En un comunicat, el partit demana a totes les parts implicades prioritzar la via diplomàtica davant de la possibilitat d’un conflicte armat i prioritzar la defensa dels drets humans. A més, ERC s’oposa «rotundament» a l’anunci del Govern espanyol d’enviar efectius navals al mar Negre així com un possible desplegament de força aèria a Bulgària i demana consensuar qualsevol actuació amb la UE. «La mobilització de tropes i armament per ambdues parts només fa que augmentar irresponsablement les possibilitats d’un conflicte armat a les portes de la UE», alerten.

D’altra banda, la formació creu que la UE ha de fer més esforços diplomàtics i insta els Estats Units i els seus aliats a aturar tota acció «encaminada a la integració d’Ucraïna a l’OTAN». També critica la política de Putin de «coaccionar amb amenaces militars i atacs híbrids» la sobirania d’Ucraïna. «Cridem les parts a respectar la sobirania d’Ucraïna i evitar amenaces i ingerències en les seves decisions», apunten els republicans en el comunicat. ERC també insta a permetre una mediació de l’ONU i l’OSCE com a parts «neutrals» del conflicte. D’altra banda, a part d’Esquerra Unida, els partits En Comú Podem, Aliança Verda, Bildu, BNG, CUP, Más País-Equo i Compromís han rebutjat en un manifest l’enviament de tropes i armament a Ucraïna i han demanat «diàleg» per resoldre el conflicte. Els vuit partits es mostren preocupats per «l’increment de la tensió bèl·lica» a l’Est d’Europa «entre els Estats Units i Rússia», i mostren un «rebuig frontal» a l’enviament de tropes al mar Negre i a Bulgària. Les formacions es mostren convençudes que el conflicte «només es pot resoldre» a través de la «distensió» i asseguren que «la pau és l’únic camí». També consideren que la Unió Europea no s’ha de deixar «arrossegar» pel conflicte i ha de formular «propostes concretes» per desescalar-lo.