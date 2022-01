Esquerra Republicana considera que la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern «pot ser compartida» amb l’Aragó, però torna a deixar clar que el lideratge es farà des de Catalunya.

La portaveu de la formació, Marta Vilalta, veu amb bons ulls que «es pugui col·laborar», però recorda que la candidatura és Barcelona–Pirineu.

Amb tot, Vilalta va carregar ahir contra el president de l’Aragó per haver plantat el seu homòleg català, Pere Aragonès, en la reunió que hi havia prevista a Balaguer per tractar el tema.

Marta Vilalta va assenyalar que col·laborar amb altres territoris «és possible per ser més eficients en la utilització d’algunes infraestructures», però va remarcar que el president de l’Aragó sap que la proposta és Barcelo- na-Pirineu.

«El que no es pot fer és aixecar-se o ni tan sols voler-se asseure com ha fet en forma de menyspreu el president de l’Aragó», va concretar.

La portaveu dels republicans va assenyalar que no els sorprèn l’actitud de Javier Lambán i va recordar el conflicte que hi va haver en relació amb les obres de Sixena. «Malauradament coneixem algunes de les seves irresponsabilitats i les lamentem», va indicar la portaveu republicana.

Per la seva banda, la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, de Junts per Catalunya (JxCat), va animar ahir els habitants dels Pirineus catalans a aprofitar l’«oportunitat» que representaria organitzar uns Jocs Olímpics d’Hivern l’any 2030, la candidatura dels quals està pendent d’una consulta ciutadana.

La consulta vinculant sobre la candidatura olímpica Barcelona-Pirineus se celebrarà la propera primavera i hi votaran els ciutadans de les comarques de l'Alt Pirineu i Aran, segons va anunciar la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà.

En un acte polític de JxCat a Castelldefels, Cervera ha instat els ciutadans del Pirineu a donar suport a aquesta candidatura olímpica, perquè representa «una oportunitat que cal agafar». Cervera va recordar que els Jocs Olímpics del 1992 «van situar Barcelona al món», i es va mostrar convençuda que ara hi hauria també «un abans i un després per al Pirineu».

«Siguem valents i aprofitem aquestes oportunitats», va afegir la titular de Drets Socials en la seva intervenció en l’acte que va finalitzar una gira de JxCat arreu de Catalunya per preparar les eleccions municipals del 2023.