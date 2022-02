La Guàrdia Civil implica el conseller d’Educació, Josep González Cambray, i el seu antecessor Josep Bargalló, tots dos d’ERC, per suposadament donar un tracte de favor a l’exdirigent republicà Xavier Vendrell en reconèixer una fundació seva per impartir educació especial pel que sembla sense reunir els requisits.

Així ho conclou la Guàrdia Civil en un informe, avançat per El Periódico i El Mundo, remès al titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, en el marc del cas Volhov, pel qual González Cambray va ser detingut el 28 d’octubre del 2020 i el membre de l’«estat major» de l’1-O Xavier Vendrell està investigat. En l’informe, la Guàrdia Civil adverteix que l’actual conseller d’Educació, que té la condició d’aforat, i el seu antecessor podrien haver comès els delictes de malversació i tràfic d’influències en donar un «tracte de favor» a la fundació El Brot, de Vendrell, dedicada a la integració educativa dels nens amb dificultats d’aprenentatge.

L’institut armat sosté que si bé El Brot disposa d’una autorització concedida per impartir educació especial en un centre de Sant Joan Despí a un màxim de 64 alumnes, pel que sembla acull joves amb dislèxia, hiperactivitat o trastorns obsessius lleus, per la qual cosa entén que no tindria la consideració de centre d’educació especial, reservada per als casos greus. Segons la Guàrdia Civil, en acollir únicament a nens amb trastorns d’aprenentatge lleu, es podria haver comès un delicte de malversació de cabals públics a partir dels concerts públics percebuts «de forma irregular» per la consideració de centre d’educació especial sense reunir els requisits. Adverteix el cos al jutge que per conèixer de forma «fefaent» si la consideració de centre educatiu especial es deu només a la prestació que dona als alumnes amb afectacions lleus o si també hi figuren escolaritzats alumnes amb discapacitats greus o severes «seria necessari» sol·licitar aquesta informació a Educació.