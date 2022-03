L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar ahir l’Informe Europeu de Salut del 2021, on alerta del fort impacte de la covid en la salut mental dels ciutadans de la regió europea de l’OMS. Segons recull l’informe, el suïcidi continua sent un dels principals factors de mortalitat prematura. Malgrat una tendència a la baixa, la regió europea encara té una de les taxes de mortalitat per suïcidi estandarditzades més altes del món. L’organització també recull que les dones de 18 a 24 anys i de 35 a 44 anys arrosseguen els pitjors registres quant a benestar mental. Els experts de l’OMS demanen als països posar la salut «al centre» de la recuperació per la crisi de la covid.

«Tenint en compte els impactes de gran abast de la pandèmia de la covid a la regió europea de l’OMS, els països s’enfronten a reptes desconcertants per abordar les desigualtats en salut i assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la salut per al 2030», s’adverteix en el comunicat de l’OMS. L’informe recull que els primers mesosde covid el 40% dels serveis sanitaris essencials es van interrompre almenys parcialment. El patró va persistir el 2021, amb un 29% dels serveis parcialment interromput.