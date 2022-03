El president del PP europeu, Donald Tusk, va alertar ahir que el pacte que PP ha signat amb Vox per al govern de Castella i Lleó és una «capitulació». Tusk ho va dir a París, en el marc d’una reunió de líders populars a la qual va assistir Pablo Casado. L’encara president del PP va anunciar a la reunió que abandona el càrrec.

Tusk va confessar que el pacte PP-Vox ha estat una «sorpresa trista» per a ell i va desitjar que sigui «un incident o un accident i no una tendència a la política espanyola». El líder popular europeu va assegurar que Casado era una «garantia personal» de mantenir el PP «al centredreta» i «allunyat de l’extrema dreta» que representen partits com Vox. «És un signe molt fort per a nosaltres del fet que hem de lluitar contra aquests desitjos de crear un poder polític aparentment més fort, però que al final és una capitulació», va reblar.

Per la seva banda, el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, va afirmar que l’acord entre PP i Vox per formar govern «és un èxit per a totes les persones de Castella i Lleó» perquè permet formar «un govern sòlid» i evitar «una repetició electoral». L’acord de govern estableix que se substituirà la Llei contra la violència de gènere actual per una «Llei de lluita contra la violència intrafamiliar». Mañueco ja va fer el primer acostament sobre el discurs de Vox respecte a la violència de gènere: «Cal protegir les víctimes de la violència, sigui la violència que sigui, ja sigui masclista, terrorista, o per opinió, sexe o raça».

Mañueco va fer aquestes manifestacions en una roda de premsa conjunta amb el líder de Vox a Castella i Lleó, Juan García Gallardo, que va coincidir a parlar d’«èxit». «És un pacte en positiu que atorgarà als ciutadans de Castella i Lleó un govern fort i estable», va dir, i «no hi ha guanyadors ni perdedors».