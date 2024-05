Biden denuncia la "violència" en les protestes universitàries contra la guerra a Gaza i rebutja canviar la seva posició

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha denunciat la "violència" dels manifestants en les protestes universitàries contra la guerra d'Israel a Gaza i s'ha negat a reconsiderar la seva posició envers el conflicte. Després de tres dies d'aldarulls en centres d'arreu del país amb més de 1.000 detinguts, segons informen mitjans com la CNN o la BBC, Biden ha fet una breu compareixença aquest dijous per avisar que les "protestes violentes són il·legals" i que els estudiants "tenen dret a acabar el curs". "L'ordre ha de prevaldre", ha dit. El president dels EUA i aspirant a candidat dels demòcrates en les eleccions de novembre ha advertit contra "l'antisemitisme", "la islamofòbia" i la "discriminació contra els americans àrabs o palestins".

"El racisme és antiamericà", ha remarcat Biden. El demòcrata ha criticat els oponents polítics que volen "guanyar punts" amb els disturbis: "No és el moment per a la política, sinó per a la claredat".

Preguntat després de la breu compareixença sobre si les protestes l'han "forçat a reconsiderar la seva posició" sobre la guerra a Gaza, Biden ha negat taxativament que hagi fet cap canvi en la seva política exterior a l'Orient Pròxim per la revolta estudiantil. Els EUA donen suport a Israel, però en les darreres setmanes han intensificat els esforços diplomàtics per aconseguir que el govern de Benjamin Netanyahu i Hamàs pactin un alto el foc.

Tensió a les universitats

Dimarts a la nit la policia de Nova York va desallotjar la Universitat de Colúmbia i va detenir unes tres-centes persones en les protestes contra la guerra a Gaza. L'alcalde de Nova York, Eric Adams, va justificar l'operació policial "massiva" per "la infiltració d'agitadors estrangers". També es van produir detencions al City College de Nova York.

Aquest dijous la tensió s'ha traslladat a l'altra banda dels Estats Units, a la costa oest, on la policia ha entrat a la Universitat de Los Angeles (UCLA) a petició de la mateixa universitat.