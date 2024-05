Les eleccions municipals a Anglaterra posen a prova el lideratge conservador de Sunak

Anglaterra celebra aquest dijous unes eleccions municipals parcials que al Regne Unit es veuen com una prova al lideratge conservador de Rishi Sunak. A un any de les eleccions generals britàniques, ara estan en joc 107 d'un total de 317 consistoris a Anglaterra, així com 11 alcaldies. Entre elles, la de Londres, on l'actual alcalde, el laborista Sadiq Khan, aspira a la reelecció i parteix com a favorit per aconseguir el seu tercer mandat. També es disputa l'escó de Blackpool South a la Cambra dels Comuns arran de la dimissió d'un conservador, mentre que a Gal·les s'escolliran 37 comissionats de policia i crims. Els resultats es coneixeran entre divendres i dissabte.

A Anglaterra no se celebren eleccions municipals a tots els consistoris el mateix any. Després de l'última cita electoral del 2023, el tories tenen el 33% dels escons en els consistoris anglesos, mentre que els laboristes han aconseguit assolir el 35%. En la batalla electoral d'aquest dijous per 107 consistoris es disputen 2.636 escons municipals. Els conservadors tenen més regidors, però els progressistes controlen més consistoris: 40 són laboristes, 17 tories i 10 liberals. La resta tenen una administració en minoria. Amb tot, tant el partit conservador com el laborista es juguen uns 1.000 regidors en aquestes eleccions.