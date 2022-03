Ucraïna va tornar a ser ahir un immens camp de batalla en què era impossible registrar tots els bombardejos i sortir il·lesos dels principals fronts de combat. El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va rebutjar també ahir reconèixer la independència del Donbass i l’exèrcit ucraïnès va expressar preocupació per un possible gran atac a l’oest del país des de Bielorússia.

Aquesta darrera alerta, en concret, va ser llançada per l’oficina del president ucraïnès, que va fer referència a informacions de l’exèrcit com la font per manifestar la seva inquietud per «l’alt risc» d’un atac des de territori bielorús a la regió de Volín, fronterera amb Bielorússia i Polònia i ubicada a l’oest d’Ucraïna, una zona fins fa una setmana menys afectada pel conflicte bèl·lic. Les mateixes fonts van assegurar que, amb l’objectiu de causar «més víctimes», el president rus, Vladímir Putin, ha decidit moure més tropes, procedents de Vladivostok i Petropàvlovsk-Kamxatski, a Bielorússia. Un país que, a més, en els últims dies ha retirat tots els seus diplomàtics d’Ucraïna, segons informacions difoses per Radio Free Europe.

Durant el vint-i-cinquè dia de la invasió russa, el mateix Zelenski va tornar a reforçar el to i la retòrica usada per expressar la seva posició sobre el conflicte. «Si els intents (de negociacions) fracassen, això suposarà la Tercera Guerra Mundial», va afirmar el president ucraïnès. I, a continuació, en una intervenció per videotrucada amb el Parlament d’Israel, Zelenski va evocar l’Holocaust per demanar el suport d’aquest país per defensar Ucraïna de la invasió russa.