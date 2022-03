Més de la meitat dels nens ucraïnesos han hagut d’abandonar les seves llars per fugir de la inseguretat i els combats desencadenats per la invasió de l’Exèrcit rus. El Fons de l’ONU per a la Infància, UNICEF, ha informat que en «un mes de guerra a Ucraïna 4,3 milions de nens han resultat desplaçats, més de la meitat de la població infantil estimada al país, que és de 7,5 milions». Al voltant d’1,8 milions de nens ucraïnesos han travessat la frontera cap als països veïns i 2,5 milions estan desplaçats dins d’Ucraïna.

«La guerra ha provocat un dels desplaçaments de nens a gran escala més ràpids des de la Segona Guerra Mundial», va dir ahir la Directora Executiva d’Unicef, Catherine Russell, que va afegir: «És una trista realitat que pot tenir conseqüències duradores per a les generacions esdevenidores perquè la seguretat, el benestar i l’accés als serveis essencials dels nens es veuen amenaçats per una violència horrible i incessant». Almenys 81 nens han mort a Ucraïna i 108 han resultat ferits, segons l’últim recompte publicat dimecres per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans (ACNUDH), que subratlla que és probable que el nombre real sigui més gran. La guerra també ha tingut un impacte devastador en la infraestructura civil i l’accés als serveis bàsics. Per exemple, 1,4 milions de persones no tenen accés a l’aigua potable. Més de 450.000 nens d’entre 6 i 23 mesos necessiten ajuda alimentària addicional, segons UNICEF. L’agència de l’ONU ja ha observat una reducció de la cobertura d’immunització per a les vacunes rutinàries i infantils, incloent el xarampió i la poliomielitis, i tem que això provoqui ràpidament epidèmies, sobretot en les zones plenes de persones que fugen de la violència. «En poques setmanes, la guerra ha causat una gran devastació en els nens d’Ucraïna», va dir Russell.