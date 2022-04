Activistes i entitats com la Fundació Vicki Bernadet proposen una comissió per investigar els abusos sexuals infantils alternativa a la del Defensor del Poble, aprovada pel Congrés dels Diputats fa uns dies. El model plantejat és el d’una comissió de la veritat, inspirada en la del Regne Unit, i proposen començar la investigació per l’Església a Catalunya, on confien trobar suport del Parlament. Els impulsors volen que la comissió tingui poders coercitius per obligar l’Església a comparèixer i a lliurar documents. Entre els objectius, quantificar l’«iceberg» dels abusos i l’encobriment. «No només volem saber quantes pomes podrides, si no si el barril sencer estava podrit», va afirmar Miguel Hurtado, activista que ha escrit l’informe del model.

Víctimes d’abusos sexuals han creat una plataforma, Tolerància 0, i van presentar ahir davant els mitjans de comunicació un informe tecnicojurídic per demanar que es creï una comissió de la veritat per investigar la pederàstia clerical a Catalunya. El model que plantegen és el d’una comissió independent que emani d’un mandat parlamentari, creada per a aquesta única finalitat, amb poders coercitius d’investigació. El model de comissió de la veritat s’ha implantat en països com el Regne Unit, Austràlia i Irlanda. Les entitats i activistes contra els abusos sexuals van explicar aquesta proposta després que el Congrés dels Diputats aprovés a principis de mes obrir una investigació coordinada pel Defensor del Poble de la pederàstia a l’Església i, per la seva banda, que la Conferència Episcopal Espanyola encarregués al bufet Cremades & Calvo Sotelo una auditoria sobre els abusos, presentada a mitjan febrer. «Per autocura i per falta d’il·lusió no podem participar ni en la investigació del Defensor del Poble ni en la de Cremades», va dir Hurtado, en la presentació de la proposta, a la seu del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a Barcelona, juntament amb Esther Pujol, Alejandro Palomas, Vicki Bernadet –fundadora de la fundació homònima– i Manuel Barbero, creador de l’associació Mans Petites i la denúncia del qual el 2016 va fer aflorar desenes de casos d’abusos al col·legi Maristes Les Corts de Barcelona. Una de les principals reclamacions que no veuen recollida en la iniciativa estatal és que la comissió tingui poders coercitius d’investigació, és a dir, que pugui obligar a comparèixer membres de l’Església i a dir la veritat, així com a lliurar documents, per exemple els arxius canònics, i que, en cas de no fer-ho, siguin sancionats.