El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha estat l’últim dirigent europeu desplaçat a Kíiv per mostrar el seu suport polític a Ucraïna. Després d’una primera parada a la localitat de Borodianka, arrasada com Butxa per les tropes russes, ha estat rebut a la capital ucraïnesa pel president Volodímir Zelenski, a qui ha traslladat que la Unió Europea farà «tot el possible» perquè el seu país guanyi la guerra iniciada per Vladímir Putin el 24 de febrer.