El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, és el nou director de la fundació de la Crida Nacional per la República, que està cridada a ser el ‘think tank’ de Junts per Catalunya, segons diverses fonts de la formació consultades. El nomenament es va acordar en una reunió celebrada per Setmana Santa, amb posterioritat al consell nacional de JxCat a Alcarràs, en el qual Sànchez va anunciar que no optarà a revalidar el seu càrrec com a secretari general del partit al congrés del juny.