La presidenta del grup de Junts per Catalunya (JxCat) a l’Ajuntament de Barcelona i diputada al Parlament, Elsa Artadi, va anunciar ahir que deixa la política activa «per decisió personal, no política», decisió, va subratllar, que no està «vinculada al moment polític actual». «És una decisió personal que he de prendre perquè no estic en condicions de seguir servint el meu país i la meva ciutat des de la política amb la dedicació, la força i l’energia amb què ho he fet fins ara», va explicar visiblement emocionada Artadi en una compareixença davant els mitjans de comunicació a l’ajuntament, emparada per membres del seu partit i equip.

Artadi, que era la candidata de Junts a l’alcaldia de Barcelona per al 2023, va llegir entre llàgrimes un comunicat en què informa que deixa «la política en actiu, tant al Parlament de Catalunya com a l’Ajuntament de Barcelona, així com als òrgans de direcció de Junts per Catalunya», i en què insisteix que «és una decisió estrictament personal i molt meditada». «He dedicat els últims 11 anys de la meva vida a servir la ciutadania del meu país des de la política. Han estat uns anys difícils i intensos», va dir abans d’afegir: «He servit amb humilitat i honor tres presidents del meu país, als qui vull agrair públicament la confiança que m’han fet». Artadi va destacar que ha treballat «sempre amb la màxima dedicació i compromís en cadascuna de les responsabilitats» que li han encomanat. «Però ja no em sento amb la força suficient per continuar», va confessar la dirigent independentista.