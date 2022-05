Les forces de seguretat israelianes van colpejar els portadors del fèretre amb les restes mortals de la periodista palestina-nord-americana Shireen Abu Akleh en traure el taüt de l’Hospital Francès de Saint Lois, a Jerusalem, per al seu recorregut final per la ciutat, dos dies després de morir d’un tret al cap durant la seva cobertura d’un enfrontament entre israelians i palestins a Cisjordània.

Les imatges captades per la cadena Al Jazeera -per a la qual treballava la periodista- mostren com un grup d’agents israelians s’aproxima als portadors del fèretre, als quals comencen a agredir amb porres fins al punt que el taüt està a punt de caure al terra. Fonts israelianes van explicar a la cadena que els portadors van incomplir les condicions per a la celebració del funeral en intentar traslladar el taüt a peu per la ciutat en lloc dels vehicles permesos per les forces de seguretat israelianes. Finalment, el fèretre va ser traslladat amb cotxe fúnebre fins a la catedral de l’Anunciació de la Verge, a Jerusalem est, segons Al Jazeera, que va informar de la detenció de quatre persones.