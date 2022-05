Cada dia, Google revisa fins a 426 vegades la localització i l’activitat a internet dels espanyols. Així ho destapava ahir una recerca de l’Irish Council for Civil Liberties (ICCL), que denuncia «la major violació de dades mai registrada». Aquest rastreig estimat es produeix 294.000 milions de vegades de mitjana al dia als Estats Units i 197.000 milions de vegades més a Europa. L’ICCL va assenyalar que el gegant estatunidenc detecta tot allò que veus al teu navegador i detecta on vas en temps real. Aquestes dades permeten a Google crear perfils detallats sobre els seus usuaris i conèixer-los en profunditat per després poder vendre a terceres empreses publicitat personalitzada perquè et bombardegin amb anuncis en funció de les teves fílies i fòbies més íntimes. La recerca denuncia que les dades privades dels usuaris europeus i estatunidencs «s’envien a empreses de tot el món, incloses les de Rússia i la Xina, sense cap mitjà per controlar què en fan.