El president espanyol, Pedro Sánchez, va afirmar ahir que té una ferma voluntat de «restablir tan aviat com es pugui» les relacions amb les institucions catalanes, i per aquest motiu està disposat a reunir-se amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o a fer una nova reunió de la taula de diàleg «quan ho consideri també la part catalana». Sánchez també es va vantar que contràriament al que passava durant el govern del PP, amb ell a la Moncloa el 70% dels catalans consideren que la independència no ha de ser una prioritat. «La diferència en matèria de política territorial és que vostès enviaven piolins a Catalunya, i amb nosaltres la selecció espanyola de futbol pot jugar a Catalunya sense cap mena de problema».

Per la seva banda, Aragonès va considerar «extremadament urgent» la reunió amb Sánchez, sobre el Catalangate però va avisar que «no es tracta de fer una foto entre dos presidents». També va reclamar que es desclassifiquin els documents sobre «l’espionatge polític».