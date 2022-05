La presidenta del Parlament, Laura Borràs, cap visible de JxCat, va advertir ahir al PSC, a ERC i al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no admetrà «rebaixes» en la defensa del català a l’escola en honor de preservar un consens que inclogui els socialistes.

Ahir van prosseguir els contactes discrets amb la finalitat de recompondre el consens lingüístic entre PSC, ERC, JxCat i En Comú Podem, que va quedar trencat la setmana passada després que Junts es desmarqués definitivament de la proposta de reforma de la Llei de Política Lingüística que va acordar al març amb els altres tres grups.

ERC i JxCat van presentar dimecres a la nit a socialistes i comuns una nova proposta legislativa que rebutjava explícitament fixar percentatges per a cada llengua en les matèries impartides als centres educatius, marcant així distàncies amb les sentències que imposen almenys un 25 % de castellà a les escoles catalanes.

Precisament la qüestió dels percentatges segueix sent un dels principals esculls i ahir, segons fonts coneixedores de la negociació, tampoc ha estat possible desbloquejar l’acord.

De fet, la jornada va arrencar amb unes declaracions en què Borràs -que al congrés del 4 de juny de JxCat es convertirà en la nova presidenta del partit- va voler marcar perfil.

Després que Aragonès fes adimecres una crida a preservar el «consens» entorn del model d’immersió lingüística perquè «en la defensa de la llengua no valen excuses», Borràs va comentar: «No valen excuses i no valen rebaixes». Al seu entendre, cal «fer front a una sentència, no col·laborar amb una sentència per aplicar-nos-la nosaltres mateixos, rebaixant l’entramat legislatiu que ja tenim».

JxCat defensa no modificar la Llei de Política Lingüística i treballa en una altra proposta que «no generi alarma social» entre les entitats de defensa del català, sense els «percentatges» que preveuen les resolucions judicials que imposen un 25 % de castellà.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir que està «convençut» que els partits tancaran un acord pel català «al més aviat possible». En declaracions a la premsa des de Torà, on ahir va presentar l’Agenda Rural de Catalunya junt amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, el president va agrair «l’esforç» dels grups per defensar l’escola catalana. Aragonès va subratllar que, tot i partir de «visions diferents», les formacions estan intentant tancar una entesa per blindar la immersió lingüística. Aragonès ha afegit que durant les últimes hores ha parlat amb els líders dels diferents grups implicats en les propostes, i que espera que aviat es concreti un acord pel català a les aules.

D’altra banda, la CUP participarà en la negociació per blindar el català si el Govern obre un «marc de diàleg franc i sincer» amb la comunitat educativa. El diputat Carles Riera va instar l’executiu a crear una taula per negociar amb els sindicats i representacions de famílies i estudiants per respondre a la sentència del 25% de castellà a les aules. Per ara, la CUP creu que les propostes que ha «conegut» no garanteixen el blindatge de la immersió.