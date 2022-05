L’enèsima reunió per desbloquejar la candidatura per als Jocs Olímpics d’Hivern del 2030 només va servir per a constatar que l’acord quedava lluny. La frustració del Comitè Olímpic Espanyol (COE) sembla haver arribat a l’extrem que renuncia a mantenir noves reunions per a una candidatura conjunta. Davant l’enroc d’Aragó i veient que el temps s’esgotava, Alejandro Blanco va donar per tancat el temps del diàleg i presentarà al COI la seva pròpia proposta, deixant-la oberta a qui es vulgui sumar a ella.

En la reunió celebrada ahir de manera telemàtica, s’havia de debatre l’últim format, que movia a Aragó dues proves, el ‘freestyle’ a Cerler i l’esquí de fons a Formigal, però treia a Saragossa el patinatge artístic, la qual cosa suposava 55 proves a Aragó i 41 a Catalunya. Hi van participar Victor Francos, secretari General de Cultura i Esport del Govern d’Espanya; Laura Vilagrà, consellera de Presidència; Felipe Faci, conseller d’Aragó, i Alejandro Blanco, president del COE. El conseller aragonès va assenyalar que el patinatge era innegociable i que volien esquí alpí a Aragó. Després d’hora i mitja de reunió i en vista que no hi havia avanços Blanco va donar per tancada la reunió i va assenyalar que el COE farà la seva proposta. En el seu comunicat, el COE va indicar que Blanco va manifestar la seva decisió de «continuar el seu treball per poder presentar un projecte tècnicament immillorable, sostenible en el social, l’econòmic i el mediambiental». «Que contribueixi a la regeneració del territori sedi, i que, al mateix temps, respongui als requeriments i normes del Comitè Oliímpic Internacional». Faci, en declaracions enviades pel Govern d’Aragó, va lamentar que el COE hagi donat «de manera unilateral per liquidades» les reunions per a una candidatura conjunta i hagi anunciat la seva intenció de treballar en una candidatura tècnica al marge de les seves idees. El president d’Aragó, Javier Lambán, es va fer el sorprès i en un comunicat va mantenir el to bel·ligerant que l’ha caracteritzat fins ara. Va parlar de rivalitat turística amb Catalunya. «No serà reeixida una candidatura de país que devaluï i hipotequi el futur de les estacions d’esquí aragoneses en benefici del nostre principal competidor comercial, turístic i econòmic que és el Pirineu català. I això ho portarem fins a les seves últimes conseqüències, amb tot el que això significa», va concloure. La Generalitat va destacar que han «respectat tots els acords» i que després que Aragó es despengés del pacte tècnic, s’havien mostrat «disposat a modificar aquest acord». En aquest sentit la part catalana va reiterar el seu desig que «el COE explori totes les opcions», inclosa la d’uns Jocs de Catalunya en solitari. «Demanem celeritat, volem els Jocs». El COI veia amb bons ulls que Barcelona tornés a ser olímpica i que els Pirineus acollissin els primers Jocs hivernals, però 10 mesos després que Pere Aragonès enviés la carta oficial al COE per optar als Jocs seguia sense haver-hi acord entre Catalunya i Aragó.