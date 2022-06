Els negociadors del Parlament Europeu i dels Vint-i-set van aconseguir ahir un acord per imposar el carregador únic USB-C a partir de la tardor de 2024 a una quinzena de dispositius electrònics portàtils, inclosos telèfons, tauletes, càmeres digitals, auriculars i consoles de videojocs.

L’adopció formal de l’acord pel ple del Parlament Europeu i del Consell està prevista per a després de l’estiu, la qual cosa permetrà l’entrada en vigor de les noves normes 24 mesos després, a la tardor de 2024.

Durant les negociacions s’han afegit a la llista de productes que estaran coberts per la norma alguns no contemplats per la Comissió Europea en la seva proposta inicial, com eReaders, miniauriculars sense fils, teclats o dispositius de navegació.

També serà obligatori el carregador universal per a ordinadors portàtils, si bé en aquest cas les institucions europees han previst un període addicional de divuit mesos des de l’entrada en vigor de la norma per donar al sector temps suficient d’adaptació.

Un dels objectius de la nova legislació és reduir les escombraries electròniques al conjunt de la Unió Europea i evitar que els consumidors hagin d’adquirir cables i carregadors nous amb cada compra de dispositiu que fan, ja que a partir d’aquesta reforma l’usuari podrà triar amb cada compra si incloure o no un article de càrrega.