Les converses sobre la prohibició de les armes nuclears portaven anys adormides en les primeres esferes de la vida política. La necessitat de posar límits no semblava urgent. Ara, la invasió russa d’Ucraïna i les amenaces nuclears de Vladímir Putin han tornat a posar sobre la taula la petició que una gran part de la societat civil porta anys fent als seus governs. Avui, a Viena, tindrà lloc una cimera a la qual assistiran un centenar de països (Espanya no hi participarà) i que es convertirà en la primera trobada intergovernamental sobre armes nuclears des de l’inici de la guerra a Ucraïna. La trobada, que tindrà lloc a penes una setmana abans que la cimera de l’OTAN a Madrid, comptarà amb la participació també d’organitzacions com la catalana FundiPau (Fundació per la Pau) que fa anys que lluita per convèncer el Govern espanyol perquè s’uneixi al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears (TPNW, per les sigles en anglès).