La presidenta del Parlament, Laura Borràs, apel·la a la «unitat» en el si de JxCat i rebutja els «discursos de vots de càstig» cap a determinats membres de la direcció del partit. En una entrevista amb Efe, Borràs es va referir a les votacions de la nova direcció de JxCat al congrés que va celebrar el partit el 4 de juny, en les quals va obtenir 1.776 vots com a presidenta de la formació, en substitució de Carles Puigdemont, mentre que Jordi Turull va tenir 1.854 suports com a secretari general. Perfils propers a Borràs, com Aurora Madaula o David Torrents, van sofrir un vot de càstig i van quedar per sota dels mil vots. Borràs va recordar que just abans del congrés va pactar amb Turull una candidatura conjunta a la direcció, per la qual cosa no es tractava d’obrir una «competició» entre diferents sectors del partit.

«Precisament perquè és una aposta conjunta i una candidatura unitària, no s’entenen aquests discursos de vots de càstig o de competició. Això s’hauria pogut produir si hi hagués hagut més d’una llista», va recalcar. Segons Borràs, «l’explosió d’alegria que va haver-hi quan arribem a un acord per tenir una llista conjunta ha de correspondre’s amb fer-nos confiança» entre tots els membres de la cúpula. «Si hi ha gent que té mala fe, la qual cosa recomano que se’n vagin a altres llocs, no que continuïn a JxCat. A Junts, volem treballar amb tota la bona fe del món per poder avançar junts i resultar útils a la ciutadania del país», va assenyalar.

Borràs va fer una crida a unir forces internament: «Des del moment que decidim anar amb una candidatura unitària, no hi ha competició. Estem junts, ens diem Junts i volem avançar junts cap als nostres objectius». «Tots els que estem a Junts estem aquí perquè sabem cap a on volem anar, i volem anar-hi plegats, amb força, i per a això hem d’estar units», va afegir.

En lloc de parlar de sectors o divisions internes en el partit, és partidària de «treballar per eixamplar i enfortir» el projecte, «no per empetitir-ho i afeblir-ho» «Tots som de tots, tots som de Junts», va sentenciar.

Borràs va justificar que David Torrents, després d’haver rebut menys del 50% dels vots al congrés, hagi estat finalment ratificat com a nou secretari d’organització, en una segona votació a proposta del secretari general.

El reglament, va recordar, «faculta el secretari general per fer una proposta, que va ser confirmada amb els suports que permeten que David Torrents sigui el secretari d’organització, confirmat per la militància. Tot ho hem fet reglamentàriament».

Enfront dels qui veuen en JxCat una continuïtat de l’espai de l’antiga Convergència, Borràs afirma que el partit ha de «mirar cap a endavant». «Tenim molta gent que ve de Convergència, com hi ha gent que ve d’Unió, del PDeCAT, del PSC, d’ICV, d’ERC, o de no militar mai en cap partit polític, com és el meu cas. Ens diem Junts perquè venim de llocs diferents i ens ajuntem», argumenta la presidenta del Parlament.

Per a Borràs, «estar permanentment ressuscitant partits que ja no formen part de l’escenari polític català és un exercici absolutament inútil».