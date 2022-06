La fiscal general de l’Estat, Dolores Delgado, ha decidit passar a l’acció i ahir va signar un decret en què encarrega a la fiscal de Sala coordinadora d’Estrangeria, Beatriz Sánchez, que investigui les circumstàncies dels fets del dia 25 a la tanca de Melilla, on, segons l’últim balanç de les autoritats marroquines, van morir 23 persones, encara que les ONG presents al terreny eleven la xifra a 37.

A més, hi va haver més de 200 ferits, tant entre els immigrants que volien passar a Espanya com entre les forces i cossos de seguretat espanyoles i marroquines. El Marroc quantifica en 140 el nombre dels seus agents que van resultar lesionats, cinc de gravetat. A Espanya, la Delegació del Govern a Melilla va xifrar en 49 els guàrdies civils ferits, i 57 els immigrants, tres d’aquests últims en estat greu, per la qual cosa van ser ingressats a l’Hospital Comarcal de la ciutat autònoma. En el costat espanyol la majoria de ferits ho van ser per pedrades.

La decisió de la fiscal general de l’Estat, que acaba de retornar a la seva activitat habitual després de recuperar-se d’una intervenció mèdica, obeeix a la comunicació que li va elevar la fiscal de Sala que coordina la matèria per poder obrir unes diligències de recerca, informa la Fiscalia General de l’Estat. El ministeri públic pretén esbrinar què va passar exactament, com es va produir l’intent de salt a la tanca i com es va impedir, així com les circumstàncies que van envoltar els fets. Aclarits tots aquests punts es determinarà si hi podria haver algun tipus de responsabilitat.