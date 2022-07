El Consell de Ministres va autoritzar ahir al Ministeri de Defensa a sol·licitar un crèdit de 999,7 milions d’euros per a despesa ordinària (350 milions) i per a armes i EPI per a les tropes (650 milions). La decisió –que s’emmarca en el compromís del president del govern espanyol amb l’OTAN d’incrementar la despesa militar fins al 2% del PIB el 2029- ha generat un nou enfrontament entre el PSOE i Podem. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, va reclamar la reunió d’urgència la comissió de seguiment de la coalició. Segons la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, es tracta d’afrontar les despeses en què ha incorregut l’Exèrcit fruit dels efectes de la guerra d’Ucraïna. El crèdit extraordinari per al Ministeri de Defensa ni tan sols s’ha sotmès a debat durant la reunió del Consell de Ministres. Segons Rodríguez es trobava a la «carpeta verda», que són qüestions que ja han estat acordes prèviament.