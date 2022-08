L’expresident dels Estats Units Donald Trump va acusar l’FBI de «robar-li» els passaports durant l’escorcoll que van fer els agents la setmana passada a la seva mansió de Mar-a-Lago, a Florida.

«En la batuda de l’FBI a Mar-a-Lago, em van robar els meus tres passaports (un de caducat), juntament amb tota la resta», va escriure Trump a la xarxa social Truth Social. L’exdirigent estatunidenc va afegir que «això és un assalt a un oponent polític a un nivell mai vist» al seu país. Al seu torn, va qualificar l’actuació de l’FBI de «tercermundista».

Trump va demanar diumenge que l’FBI li retornés els documents confiscats durant la batuda, al·legant que els agents es van emportar material confidencial i protegit per les relacions advocat-client. «M’acabo d’assabentar que l’FBI, ara famós per l’escorcoll a Mar-a-Lago, es va emportar caixes de material amb el privilegi advocat-client i també una de material executiu, i són conscients que no s’ho haurien d’haver emportat», va dir l’expresident Trump.

L’FBI es va emportar onze lots de documents classificats durant l’escorcoll de fa una setmana a la mansió que Trump té a Florida, en virtut d’una ordre del jutge que facultava els agents per confiscar documents suposadament classificats. L’exmandatari al·lega que ell mateix va desclassificar els documents sospitosos.

Per la seva banda, segons va informar un portaveu de l’agència federal a la cadena Fox, l’FBI ha retornat a Donald Trump els passaports que es va emportar durant l’escorcoll de la residència de Mar-a-Lago a Palm Beach. «En l’execució dels escorcolls, l’FBI busca i requisa el material ordenat pel jutge i després retorna el que no necessita guardar per als objectius de la investigació», va apuntar a la cadena un portaveu de l’Oficina Federal d’Investigació.