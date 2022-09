La consellera de Drets Social, Violant Cervera, juntament amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, van presentar ahir a la capital de l’Anoia, el nou programa d’ajuts Barris, finançat amb Fons Next Generation i que permetrà rehabilitar amb criteris d’eficiència energètica 7.944 habitatges de 100 barris de 38 municipis catalans. De la Catalunya central s’han acollit al programa Igualada, Berga, Manresa, Sallent, Sant Fruitós, Sant Vicenç de Castellet, Gironella i Santa Margarida de Montbui.

En el cas d’Igualada, les ajudes pugen a 6,8 milions d’euros, provinents dels fons Next Generation per a la millora de l’eficiència energètica dels habitatges de 5 barris, amb una afectació de 355 habitatges. Aquesta és la subvenció més gran que mai ha rebut la capital de l’Anoia. Els ajuts, però, són una part del cost total, i la inversió necessària per a la transformació, segons l’estimació que ha fet el mateix Ajuntament, superarà els 11 milions. El consistori també farà aportacions a aquesta transformació, que en el cas d’Igualada afecta els barris de Set Camins, Rec, Nucli Antic, barri de Montserrat i la Masuca. El departament de Drets Socials, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, destinarà un total de 97 milions d’euros a la millora dels barris de 38 municipis que s’han acollit a la convocatòria.

La consellera va explicar que «el nou programa de barris permetrà rehabilitar 7.944 habitatges en 100 barris o àrees de la mà dels ajuntaments del nostre país, que són els qui han establert les zones prioritàries en les quals cal actuar». Un total de 31 ajuntaments han proposat unes subvencions complementàries per a la rehabilitació que, en conjunt, suposen 8,85 milions d’euros més per a la rehabilitació.

Cervera va destacar que «aquestes obres repercutiran en una millora de la qualitat de vida de moltes persones i en una major implicació en la vida comunitària, que millorarà les condicions de vida als barris i contribuirà a teixir una societat més inclusiva i més cohesionada». En aquest sentit, va remarcar que «es preveu que hi hagi subvencions de fins al 100% en els casos de famílies vulnerables».

El percentatge subvencionable de la inversió va directament relacionat amb la millora en l’estalvi energètic. Així, quan la reducció del consum sigui igual o superior al 30%, s’atorgarà un 40% de subvenció (amb un màxim de 8.100 euros/habitatge); quan la reducció del consum sigui igual o superior al 45% s’atorgarà el 65% de subvenció (un màxim de 14.500 euros/habitatge); i quan la reducció del consum sigui igual o superior al 60%, s’atorgarà un 80% de subvenció (un màxim de 21.400 euros/habitatge).