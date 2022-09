El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural a Mary Ann Newman, lingüista, llicenciada en literatura espanyola i catalana per la Universitat de Nova York. El jurat ha valorat especialment la seva tasca per promoure la cultura i la literatura catalana als Estats Units des de l’ensenyament, la traducció i l’activisme cultural.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Newman (Nova York, 1951) es llicencià en Literatura espanyola i Literatura catalana i té el màster en lletres hispàniques de la Universitat de Nova York, on va ser professora. Va aprendre català gràcies a Alan Yates i aconseguí una beca Fulbright per fer una tesi doctoral sobre Eugeni d’Ors. El 1972 va visitar Barcelona per primer cop. Ho va tornar a fer el 1976 i entre 1980 i 1981 hi va viure. Impulsà la primera càtedra Barcelona-Nova York (1983-1986), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. Ha ensenyat llengua i literatura espanyola i catalana en diverses universitats dels EUA, ha escrit articles sobre literatura i traducció i ha publicat traduccions del castellà i el català a l’anglès.