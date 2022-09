Les recusacions de magistrats està complicant la composició del tribunal que haurà de jutjar l’expresident del Parlament i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, així com altres exmembres de la Mesa de la cambra catalana, entre els quals l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado, per haver permès la tramitació de dues resolucions a favor del dret d’autodeterminació en contra de la monarquia, eludint els mandats del Constitucional.

El TSJC va anunciar que no té jutges disponibles per al 5, 6 i 7 d’octubre, dies en què s’ha assenyalat el judici, per la qual cosa ha posat en marxa els mecanismes legals per buscar togats per celebrar la vista. Aquest judici ha tingut diferents ajornaments. Primer es va suspendre per la recusació al magistrat i president del TSJC, Jesús María Barrientos. El motiu: durant un discurs de Torrent el 2018 en què aquest va al·ludir a l’empresonament dels presos independentistes, Barrientos es va aixecar i va marxar de la sala en senyal de protesta.

Posteriorment, l’alt tribunal català va acceptar la recusació del jutge Carlos Ramos per suposada imparcialitat en determinades expressions emprades en les seves resolucions.