La proposta que va llançar dimarts per sorpresa l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de declarar unilateralment la independència en el segon semestre del 2023 no ha recollit ara com ara suports entre partits i entitats independentistes, encara que ha motivat una nova picabaralla al si del Govern d’ERC i JxCat.

Si dimarts va ser la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, qui va tancar la porta de manera taxativa a ni tan sols estudiar la proposta de l’ANC, ahir ni JxCat, ni la CUP, ni altres entitats independentistes van subscriure la idea. El president català, Pere Aragonès, es va reunir dimarts al Palau de la Generalitat amb la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el d’Òmnium, Xavier Antich, i el líder de l’AMI, Jordi Gaseni, una trobada marcada per la proposta de l’ANC. El cop de porta immediat i sense matisos de Vilagrà va generar malestar a JxCat, perquè cap dels seus consellers van ser a la cita i tampoc no van ser consultats per pactar una reacció conjunta. Això va provocar que el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, número u de JxCat a l’executiu català, marqués distàncies: fonts del seu entorn van subratllar que la valoració de Vilagrà no podia atribuir-se «al Govern», sinó només «a Presidència». En aquest context, ahir es van reunir Pere Aragonès i Laura Borràs, presidenta de Junts, juntament amb les seves respectives comitives, segons va poder saber El Periódico. Sobre la taula, en general, les seves relacions, en concret, la creació de l’«estat major» de l’independentisme, que uns coneixen com a «direcció estratègica» (Junts) i els altres, com a «espai estratègic de consens» (ERC). La reunió, que es va iniciar amb un dinar, es va allargar fins gairebé les 9 del vespre. Però la cimera d’ERC i Junts va atiar la crisi al Govern, els republicans exigeixen «lleialtat» a la postconvergència, que insisteix a coordinar l’estratègia independentista. A la trobada, prevista des de la setmana passada, hi van participar, a més d’Aragonès i Borràs, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, i el president del grup parlamentari, Josep Maria Jové, i Sergi Sabrià, per part republicana; i el secretari general de Junts, Jordi Turull; el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró; el portaveu del partit, Josep Rius, i el líder del grup parlamentari, Albert Batet. L’objectiu de la cita d’ahir de les dues formacions del Govern era canalitzar una solució pactada perquè Junts no surti del Govern i sense que ERC cedeixi en les seves principals banderes -la del diàleg i la del poder de la seva representativitat a Madrid. La data límit per forjar un pacte: el debat de política general, així que les negociacions continuen.