El Congrés va donar llum verda ahir a la creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació Catalunya arran de la causa oberta per la justícia andorrana contra l’expresident del Govern espanyol Mariano Rajoy, dos dels seus ministres -Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro- i tres exalts càrrecs per una presumpta extorsió a directius de Banca Privada d’Andorra perquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans.

La iniciativa impulsada per ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, Bildu i BNG va rebre el suport del PSOE i Unides Podem després que els socialistes aconseguissin introduir una esmena que limita l’objecte de la investigació als governs del PP. Es va aprovar amb 191 vots a favor, 153 en contra i una abstenció. La creació de la comissió d’investigació va tirar endavant amb la modificació introduïda a través d’una esmena del PSOE -el suport de la qual era imprescindible per aprovar-la- que diu que la comissió se centrarà en «les actuacions del Ministeri de l’Interior durant el govern del Partit Popular». La sol·licitud original no ho circumscrivia explícitament a l’època del PP.

El diputat de Junts Joan Pagès va denunciar el «xantatge» del PSOE a través d’aquesta esmena, que els grups impulsors van haver d’acceptar com a «mal menor». Pagès va defensar que els socialistes «no són aliens a les operacions de l’Estat contra Catalunya» sinó que «la repressió a l’independentisme és patrimoni comú de tots els governs, siguin del PP o del PSOE».