Una alumna d’I3 de l’escola Maria Ossó de Sitges es va quedar sola dins l’autobús escolar tota la jornada lectiva d’ahir. El Consell Comarcal del Garraf, responsable del servei de bus, va fer públic el cas i va obir una investigació per aclarir les causes dels fets i determinar-ne responsabilitats. L’autobús va recollir la nena, de 3 anys, a la ruta matinal per dur-la a l’escola a les 9 h, però no va baixar del vehicle per causes que ara s’investiguen. En el moment de començar la ruta de la tarda per retornar els infants a casa, a les 16 h, el xofer la va localitzar dins el bus, que estava aparcat a la cotxera. La nena va ser traslladada a un centre mèdic, on els especialistes van certificar que estava en bon estat de salut. El Consell va demanar un informe a les empreses que presten el servei de monitoratge i de transport, la Fundació Pere Tarrés i Plana, respectivament. La presidenta de l’ens, Mònica Gallardo, va destacar que havien donat «un termini curt» a les dues companyies perquè expliquin què va passar i poder depurar responsabilitats.