Protecció Civil de la Generalitat i el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) van alertar ahir que el canvi climàtic provocarà episodis de pluges més violents en punts localitzats i més difícils de predir amb prou temps. Per això, van demanar a la població que tingui molt clares les pautes de conducta abans i durant les tempestes. De fet, els últims deu anys les pluges són el fenomen natural que ha causat més morts i danys a Catalunya. Per millorar la previsió, l’SMC preveu modernitzar els quatre radars meteorològics i també la xarxa de detecció de llamps, per poder anticipar amb més temps els episodis violents.

Segons Mercè Salvat, directora de Protecció Civil, les pluges i les inundacions són el fenomen meteorològic que ha causat més danys i víctimes a Catalunya els últims deu anys. Del 1987 al 2011 es calculen les pèrdues en 1.300 milions d’euros, i del 2004 al 2033, es calculen que seran 2.500 milions, uns 85 anuals. Un terç dels municipis catalans tenen risc d’inundació alt o molt alt.